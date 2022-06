Kritciuk regressa ao Gil Vicente

O Gil Vicente confirmou a contratação do guarda-redes Stanislav Kritciuk.

O guarda-redes russo de 31 anos está de regresso ao Gil Vicente. O guardião começou a época passada em Barcelos e destacou-se tanto em seis jogos que o Zenit decidiu contratar o jogador.

"Muitos temos um sítio onde nos sentimos em casa, o apoio das pessoas. Há um ano foi anunciado no Gil Vicente, um ano depois estou de regresso, porque aqui sinto-me em casa", disse, num vídeo de apresentação.



Esta é a terceira passagem de Kritciuk por Portugal: jogou no Braga e Rio Ave entre 2012 e 2016, e no Belenenses SAD e Gil Vicente em 2020/21 e no início de 21/22.