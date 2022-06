Casa Pia escolhe Diogo Boa Alma para Diretor Desportivo

Diogo Boa Alma é o novo Diretor Desportivo do Casa Pia, clube promovido à I Liga.

O novo dirigente “trabalhará em estreita colaboração com a administração do clube, coordenando todas as áreas do futebol profissional”.

Boa Alma, que já passou por Santa Clara e Vitória Guimarães, já disse estar entusiasmado com o projeto.

“É um privilégio para mim fazer parte deste processo de liderança num clube histórico como é o Casa Pia AC. Estou muito entusiasmado para começar a trabalhar imediatamente e fazer parte de uma estrutura profissional de sucesso. Animado por conhecer toda a equipa de jogadores e staff e começar a trabalhar em conjunto no êxito deste clube”, disse.