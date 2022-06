Vitória de Guimarães é o primeiro a arrancar a pré-temporada

O Vitória de Guimarães é a primeira equipa portuguesa a iniciar os trabalhos de pré-temporada, na preparação para a época 2022/23.

A equipa orientada por Pepa começou os treinos esta segunda-feira, conforme informou o clube nas redes socias.

Os vimaranenses arrancam a época primeiro que as restantes equipas portuguesas, uma vez que vão disputar o acesso à UEFA Conference League. Os reforços Ogawa, Matheus Índio, Jota Silva e Anderson Oliveira são as caras novas do plantel, até ao momento.

O Vitória defronta, na segunda pré-eliminatória de acesso à competição europeia, os húngaros do Puskás Akadémia.