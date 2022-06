O defesa central Pepe, do FC Porto, integra o onze do campeonato 2021/22. A escolha foi divulgada pela Liga Portugal.

O internacional luso, de 39 anos, foi titular em 21 das 34 partidas da Liga.

Os dragões conquistaram campeonato e taça de Portugal.

Pepe é o terceiro nome conhecido do onze depois de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, e Porro, lateral direito do Sporting.