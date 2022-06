Conheça a bola oficial do campeonato para a época 2022/23

A Liga Portugal revelou a bola oficial do campeonato 2022/23.

Foi em pleno Rock in Rio, este sábado, algo inédito na história do futebol profissional e do festival de música, com que a bola que as estrelas das I e II Ligas vão jogar foi apresentada. Chama-se "Não Para".

Os adeptos do futebol português poderão deslocar-se à Cidade do Rock, no Parque da Bela Vista, para no stand da Liga Portugal, verem em primeira mão a nova bola das competições profissionais.

As cores dominantes são o azul escuro e o verde água. Segundo a Liga Portugal, é "uma bola com vida que procura a emoção constante, com uma dinâmica que quer deixar a sua marca na história".

"Resiliente e resistente, não desiste na procura de quem a queira pôr a rolar no chão. Esta é uma bola que Não Para", explica a Liga.

Serão doadas algumas bolas oficiais assinadas por artistas, Embaixadores da Liga Portugal e jogadores de referência portugueses para um leilão promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), cujos fundos irão reverter a favor da sustentabilidade dos oceanos.