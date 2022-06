Tozé Marreco é o novo treinador do Tondela

O Tondela anunciou, em comunicado, que Tozé Marreco é o novo treinador da equipa beirã, que desceu à II Liga.

O treinador de 34 anos está de regresso ao clube onde deixou marca enquanto jogador. Numa época e meia, entre 2013/14 e 2014/15, apontou 36 golos em 78 jogos disputados, tendo sido peça fundamental na subida de divisão à I Liga em 2015.

Tozé Marreco é o substituto de Nuno Campos, que não evitou a descida do clube beirão à II Liga.

O técnico vai para a sua quarta temporada como treinador principal, depois de duas no Oliveira do Hospital, no Campeonato de Portugal e Liga 3, e uma nos sub-17 da Académica.

Com o novo treinador auriverde chegam Tiago Gonçalo, treinador adjunto/preparador físico, Rui Nunes, Treinador adjunto/analista, Cristiano Martins, analista e João Sacramento, treinador de guarda-redes, ficando por fechar a equipa técnica com mais um elemento.

O Tondela está impedido de inscrever novos futebolistas nas próximas duas janelas de mercado.

O emblema que desceu à II Liga "não se conforma com a sentença do CAS e reforça que vai continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão".

Em causa está o diferendo entre Naoufel Khacef e o Na Hussein-Dey, clube argelino com o qual tinha rescindido de forma unilateral, sem que houvesse razão para tal, considerou a FIFA em março de 2021.



O jogador viu ser-lhe aplicada uma suspensão de quatro meses, já cumprida, e a SAD do Tondela impedida de contratar jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro, além de condenada a pagar uma indeminização de 160 mil euros, já liquidada ao clube argelino.