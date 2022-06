Gonçalo Silva regressa a Portugal para representar o Farense

O Farense anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Gonçalo Silva.

O defesa-central português, de 31 anos, proveniente do Radomiak Radom, da Polónia, assinou contrato de uma temporada com o clube da II Liga.

"É um enorme orgulho e alegria poder representar um clube com a história do Farense. Espero corresponder à confiança que depositaram em mim e acima de tudo que seja mais um nesta grande família para ajudar a atingir todos os nossos objetivo", afirmou o defesa, em declarações aos canais oficiais do clube algarvio.



Trata-se de um regresso a Portugal para Gonçalo Silva, que também já representou Sporting de Braga, Belenenses (e Belenenses SAD) e Atlético.