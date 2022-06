Confirmada mudança de Pedrinho do Gil Vicente para a Turquia

O Ankaraguçu, da Turquia, confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Pedrinho ao Gil Vicente.

O médio português, de 29 anos, reforça o clube recém-promovido à I Liga da Turquia com contrato válido por duas temporadas, até 2024.

Em publicação no Instagram, Pedrinho agradeceu ao Gil Vicente e aos adeptos gilistas "por tanto em tão pouco tempo".

"Foi um prazer e um orgulho enorme fazer parte desta instituição que tão bem me recebeu e tanto me acarinhou. Tenho muito orgulho em ter escrito o meu nome na vossa história. Espero que tenham desfrutado tanto como eu", escreveu o jogador, que ajudou o clube de Barcelos a qualificar-se, pela primeira vez na história, para as competições europeias, com um histórico quinto lugar no campeonato.

Formado no Freamunde, Pedrinho passou por Vila Meã, Paços de Ferreira e Riga (Eslovénia) antes de chegar ao Gil Vicente, em 2021. Esta época, marcou um golo e fez 13 assistências em 37 jogos pelos galos.