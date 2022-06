Braga revela calendário e adversários da pré-época

O Sporting de Braga anunciou o calendário para a pré-temporada.

A equipa que será orientada por Artur Jorge começa os amigáveis frente à Oliveirense, a 6 de julho. Seguem-se jogos com Vizela, a 9 de julho, e Arouca, no dia 12.

De seguida, o Braga terá dois adversários internacionais, no Algarve. No dia 15, mede forças com o Middlesbrough, antes de defrontar o Nice, a 20 de julho. A última partida em solo algarvio será com o Portimonense, no dia 23.

O Braga apresenhta-se aos sócios e adeptos no dia 29 de julho, frente ao Celta de Vigo, na Pedreira.