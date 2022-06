O Mafra anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o experiente central Bura.

O defesa, de 33 anos, foi preponderante na época do Mafra, com 31 jogos disputados, cinco golos e uma assistência e vai para a segunda temporada no clube da II Liga.

Formado no Leixões e no Porto, Bura conta com passagens pelo Portimonense, Covilhã, Gil Vicente, Penafiel, Paçose de Ferreira, Beira-Mar, Chaves e Académico de Viseu.