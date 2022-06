Farense oficializa contratação de Talocha

O Farense anunciou a contratação do lateral Talocha, tal como a Renascença noticiou.

O defesa de 32 anos terminou contrato com o Gil Vicente, onde foi titular indiscutível numa temporada memorável para o clube de Barcelos, que se qualificou para as provas europeias pela primeira vez na história.



Talocha disputou 34 jogos e foi titular 31 vezes no campeonato. Foi o quinto jogador com mais minutos na temporada. Vai agora jogar no Farense, que continua a investir na construção do plantel da próxima época, já com Marcos Paulo e Marco Matias confirmados como reforços.

Ao longo da carreira, Talocha conta com passagens pelo Famalicão, onde foi formado, Vizela, Boavista, Atromitos, da Grécia, e Riga, da Letónia.