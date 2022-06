Capela regressa ao Académico de Viseu

O Académico de Viseu anunciou, em comunicado, a contratação do médio Capela, que assina contrato até ao fim da época.

O experiente jogador de 36 anos, que pode também jogar a central, deixa o Penafiel, onde jogou as últimas três temporadas, e volta ao Académico, clube que representou durante quatro épocas, em dois períodos diferentes. Primeiro, na época 2013/14, e posteriormente entre 2015 e 2018.

No Viseu, Capela vai reencontrar Pedro Ribeiro, treinador com quem trabalhou e teve grande protagonismo no Penafiel.



Formado no Arouca, Capela conta também com passagens pelo Leixões, Oliveirense e Famalicão, num percurso com mais de 250 jogos na II Liga.