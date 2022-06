Vítor Campelos renova pelo Desportivo de Chaves

O treinador Vítor Campelos, que conduziu o Desportivo de Chaves de regresso à I Liga portuguesa de futebol após três anos, renovou contrato para a temporada 2022/23, divulgou o emblema transmontano, esta quinta-feira.

"Vítor Campelos, de 47 anos, vai continuar a orientar a equipa transmontana neste regresso ao patamar mais alto do futebol português. Ao técnico e à sua equipa técnica desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso emblema", pode ler-se na nota divulgada no sítio oficial do clube.

O técnico vimaranense, que alcançou a primeira subida à I Liga do seu currículo, que garantiu o regresso ao primeiro escalão após três temporadas no segundo escalão.

Os flavienses asseguraram a subida de divisão na derradeira tentativa, após terminarem no terceiro lugar da II Liga, ao eliminar o Moreirense, antepenúltimo da I Liga, no "play-off" de acesso ao principal escalão.