Nova SBE pede apoio para brilhar nos Europeus Universitários

Os campeões nacionais universitários, o Clube de Futebol da Nova SBE, criaram um "crowdfunding", com o objetivo de angariar as verbas necessárias para estarem presentes nos Jogos Universitários Europeus, que se realizam em Lodz, na Polóna, em julho.

O futebol é uma das 20 modalidades dos jogos universitários e a Nova SBE, campeã nacional, corre para representar Portugal na modalidade.

A aposta no futebol, por parte do clube, vai para lá dos campeonatos univesitários. Desde 2018/19 que o Clube de Fubteol da Nova SBE também compete no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Lisboa. Em 2020/21, a equipa alcançou a promoção à 2.ª Divisão, campeonato em que alcançou a manutenção esta temporada.

Os Jogos Universitários Europeus decorrem em Lodz, na Polónia, entre 17 e 30 de julho.