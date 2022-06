Paulo Alves é o novo treinador do Moreirense, anunciou esta quarta-feira o clube, que desceu à II Liga.

O antigo avançado internacional português, de 52 anos, sucede a Ricardo Sá Pinto, que não conseguiu manter o Moreirense na I Liga. Perdeu o "play-off" de manutenção frente ao Desportivo de Chaves.

Paulo Alves assinou contrato até ao final da nova temporada. É acompanhado pelo adjunto Ricardo Vaz, o treinador de guarda-redes Pedro Taborda e os treinadores da casa Leandro Mendes e Castro.

Com larga experiência no futebol português, com passagens por Beira-Mar, Olhanense, Penafiel e Varzim, entre outros, Paulo Alves tem como destaque de carreira a conquista da II Liga com Gil Vicente em 2010/11.