​“Não podia virar as costas ao Covilhã”

Numa entrevista a Bola Branca , fala das dificuldades para assegurar a manutenção, do projeto para a próxima temporada, do sonho ainda longínquo de um regresso dos serranos à primeira liga e dos objetivos para sua carreira.

Depois de experiências como treinador principal, no Marítimo, Hungria, Egito, Grécia e Espanha, Leonel Pontes, de 49 anos, atacou a experiência na Beira Baixa com o objetivo de fortalecer a sua capacidade enquanto profissional.

Leonel Pontes, depois de ter assegurado a manutenção do Sporting da Covilhã na II Liga, renovou contrato com o objetivo de garantir estabilidade ao clube, mas também à sua carreira.

Já está recuperado das emoções do "play-off" que permitiu ao Sporting da Covilhã a manutenção na II Liga?

Foram muitas emoções num final de época difícil do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, mas muito feliz pelo objetivo conquistado, muito feliz pela manutenção do Sporting da Covilhã. Tivemos um rendimento na reta final do campeonato fruto de um trabalho árduo, coerente, intenso com os jogadores a darem uma resposta extraordinária do ponto de vista competitivo.

A II Liga é muito difícil?

É difícil, exigente e às vezes desequilibrado. Houve resultados muito improváveis nas últimas jornadas, o Benfica quando teve a Youth League formou uma equipa B muito mais frágil que beneficiou alguns e prejudicou outros porque houve desequilíbrios nos jogos.

Acho que é um indicador importante numa altura em que as equipas deviam estar estáveis para que a competição fosse igual para todos, mas foi uma competição exigente com boas equipas, bons treinadores e bons jogadores, equipas com orçamentos muito elevados, muita elas com tradição na primeira liga, e ao mesmo tempo é uma competição com bons estádios, uma boa cobertura televisiva. Foi um campeonato muito interessante que eu não conhecia. Tive a sensação que precisava de passar por esta experiência.

E na próxima temporada? Renovou contrato com que objetivos?

Gostaria de agradecer ao Sporting da Covilhã e ao seu presidente José Mendes pela oportunidade que me deram e pela possibilidade de continuidade. Não podia virar as costas a este desafio. O objetivo passa por garantir a manutenção, mas o mais cedo possível porque é fundamental que se estabilize. É também temporada importante porque o clube comemora o centenário no próximo ano.

Quanto à sua carreira, quais as ambições do Leonel Pontes?

Todos nós temos a nossa ambição, todos temos a vontade de estar cada vez melhor, temos uma carreira e devemos dignificar aquilo que foi o passado recente e a melhor forma de o fazer é trabalhar bem, é conseguir os nossos objetivos e ao mesmo tempo ter melhores de condições de vida.

Claro que ambiciono estar numa Liga superior, ambiciono ter uma carreira de acordo com aquela que tem sido a minha experiência. Estes anos permitem-me ser melhor profissional, melhor treinador, melhor líder, preparado para qualquer desafio, mas também consciente que tenho de fazer o meu caminho e este processo do Sporting da Covilhã foi uma decisão consciente. Sabia que ia ser um processo difícil, mas arrisquei tudo, confiei no meu trabalho, na minha experiência.