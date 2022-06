Morte de adepto. Marco "Orelhas" entre os nove detidos pela PJ

Marco "Orelhas" Gonçalves, pai do alegado homicida do adepto do FC Porto Igor Silva e número dois da claque "Super Dragões", é um dos nove detidos de uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária, esta manhã, segundo a "CNN" e a "CMTV".

De acordo com o comunicado da PJ, foram cumpridos 13 mandados de busca domiciliária e 9 de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Ministério Público do DIAP do Porto, visando um conjunto de indivíduos sobre os quais recaem suspeitas de coautoria do homicídio qualificado, no âmbito da operação "Fim de Festa".

"A investigação desenvolvida pela Polícia Judiciária permitiu, no espaço de um mês, recolher indícios de que os suspeitos ora detidos, atuaram em conjugação de esforços nas agressões que provocaram a morte do jovem na referida data, estando, por isso, todos indiciados da coautoria nesse crime", pode ler-se na nota da PJ.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, alguns com vastos antecedentes criminais pela prática de crimes violentos, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A vítima, de 26 anos, ainda foi transportada para o Hospital de São João, onde acabou por morrer. Também uma mulher, sua namorada, de 28 anos, foi esfaqueada, no entanto, recuperou.