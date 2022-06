Sasso volta a Portugal para reforçar o Boavista

O Boavista anunciou a contratação do defesa francês Vincent Sasso, que assinou contrato válido por duas temporadas, até 2024.

O central de 31 anos regressa a Portugal depois de três anos na Suíça, ao serviço do Servette.

Formado no Nantes, Sasso conta com larga experiência no futebol português, com passagens pelo Beira-Mar, Sporting de Braga e Belenenses SAD, tendo amealhado 79 presenças na I Liga. Jogou ainda no Sheffield Wednesday, por empréstimo dos minhotos.

Sasso reforça o eixo da defesa de Petit, que já perdeu Jackson Porozo para o Troyes neste mercado de transferências.