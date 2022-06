Mais de um ano depois, “caso Palhinha” arquivado

Um ano, três meses e 30 dias depois da participação do Benfica, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu arquivar o chamado “caso Palhinha”, relativo à época passada.

O processo de inquérito foi instaurado a 9 de fevereiro depois do episódio do quinto cartão amarelo (mal) mostrado a Palhinha num jogo contra o Boavista.

O árbitro Fábio Veríssimo admitiu o erro, mas o amarelo, que daria castigo, manteve-se.

No entanto, um recurso do jogador para o Tribunal Arbitral do Desporto, como medida cautelar dirigida ao Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), acabou por viabilizar a presença de Palhinha na partida contra o Benfica.

Depois seguiu-se uma longa “guerra” judicial entre Sporting e Federação.