Futebol. Castigos não podem ser cumpridos durante as férias

Os clubes da Liga Portugal aprovaram uma alteração disciplinar: os castigos não podem ser cumpridos em período de férias.

Ou seja, o tempo entre o último jogo oficial da época e o primeiro da temporada seguinte não contam para castigos temporais e aplica-se a jogadores, treinadores e dirigentes.

Outras novidades:

- Os golos fora deixaram de contar como critério de desempate;

- Os “play-off” na I Liga e II Liga vão ter ordem decidida por sorteio;

- Nos jogos de nível 1 é obrigatória a presença de um representante da Liga e do clube visitante na reunião de segurança com as forças policiais.

- A secção disciplinar deve dar conhecimento imediato à Comissão de Instrutores dos processos disciplinar antes da publicação dos mesmos.