Bruno Lourenço reforça o Boavista

Bruno Lourenço vai reforçar o Boavista, proveniente do Estoril, confirmou a Renascença.

O médio-ofensivo de 24 anos vai deixar o Estoril, sendo que o clube lisboeta ficará com 30% do passe do jogador de 24 anos.

Bruno Lourenço esteve duas temporadas no Estoril e somou dois golos e três assistências em 30 jogos na última temporada. Formado no Benfica, o médio conta ainda com passagens pelo Desportivo das Aves e Montalegre, antes de chegar ao Estoril, em 2020.

No Boavista, será o segundo reforço da época, depois de Vincent Sasso, já anunciado esta terça-feira.