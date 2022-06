"V. Setúbal acompanha processo de Horta com a normalidade possível"

O Vitória de Setúbal está "expectante e acompanha com a normalidade possível" as negociações entre Braga e Benfica para a transferência de Ricardo Horta para a Luz.

Os sadinos são um dos clubes que, em caso de negócio, receberão uma percentagem relacionada com a passagem do jogador pelo clube ainda em idade de formação. Carlos Silva, presidente do Vitória, em declarações a Bola Branca, sustenta que para já tudo "não passa de conversas" e notícias que sem desfecho certo devem ser acompanhas com os pés bem assentes na terra. A máxima, por outras palavras, continua a ser que o "futebol hoje é uma coisa e amanhã outra".

O dirigente concretiza que o "importante é a carreira do Ricardo Horta". Se daí saírem dividendos para o Vitória, que atravessa tempos difíceis, será com satisfação que registará o encaixe de uma verba que "muita falta fará" e ajudará a consolidar a melhoria e a estabilizar as finanças.