João Henriques rejeitou Cuiabá e espera treinar em breve

João Henriques confirma, em entrevista à Renascença, que rejeitou uma proposta para treinar os brasileiros do Cuiabá, que entretanto contrataram António Oliveira.

O técnico português explica que o Cuiabá "não era a porta que queria para continuar a carreira”. O clube de Mato Grosso está em zona de descida no Brasileirão e João Henriques optou por declinar a proposta e aguardar por outras possibilidades.

Com vontade de voltar ao ativo, depois de ter saído do Moreirense no decorrer da época passada, o treinador revela que já rejeitou outra oferta, além do Cuiabá.

“Tenho analisado várias situações e ainda há pouco rejeitei mais uma porque achei que não era o passo certo. Tenho que ter paciência para escolher bem, mas espero estar a treinar em breve, que é o que mais desejo, seja no estrangeiro ou em Portugal” conclui.



João Henriques, de 49 anos, está sem clube desde dezembro, altura em que saiu do Moreirense. O treinador chegou a ser associado ao Malmo, da Suécia, mas acabou por não seguir para a Escandinávia. Em Portugal treinou Moreirense, Vitória de Guimarães, Santa Clara, Paços de Ferreira, Leixões, Fátima, Torres Novas, União de Almeirim, Atlético Riachense, Assentis e Rio Maior.