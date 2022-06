Hóquei. Benfica-Sporting termina em pancadaria, Federação pede "reflexão"

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) manifestou "elevada preocupação" com os incidentes que se verificaram no jogo Benfica-Sporting, do campeonato de hóquei em patins, e alertou para a necessidade de "uma premente reflexão" sobre o desporto.

“A Federação de Patinagem de Portugal manifesta elevada preocupação, e rejeição, nos comportamentos que se verificaram ontem, no jogo dois da meia-final do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, entre o SL Benfica e o Sporting CP”, refere o organismo, em comunicado.

Na mesma nota, a FPP considerou que a “exacerbação negativa que o desporto vive em Portugal obriga a uma premente reflexão, séria, sobre a forma de estar no desporto em Portugal, para bem das modalidades desportivas”.

No sábado, alguns jogadores de Benfica e Sporting envolveram-se em agressões durante e no final da segunda partida das meias-finais do ‘play-off’ de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, no pavilhão da Luz.

Na sequência destes incidentes, Ângelo Girão e Toni Pérez, do Sporting, e Pablo Álvarez, do Benfica, foram sancionados com cartão azul, enquanto o sportinguista Henrique Magalhães foi expulso.

O Benfica venceu o segundo jogo da meia-final por 3-2 e igualou a eliminatória, depois de o Sporting ter vencido o primeiro encontro (2-1 no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar).

As duas equipas voltam agora a encontrar-se na terça-feira, às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, no terceiro encontro das meias-finais.