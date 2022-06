Secretário de Estado do Desporto responde a Varandas. "Tenho um papel conciliador e construtivo"

O recém-empossado secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, priorizou esta quinta-feira “um papel conciliador” face às críticas que recebeu no domingo do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

“Tenho um papel conciliador e construtivo. É isso que procuro fazer, portanto não quero fazer nenhum comentário”, afirmou aos jornalistas, à margem do debate "Violência no Desporto: Prevenir e sensibilizar para um desporto melhor", que decorreu em Vila Nova de Gaia.

No discurso para assinalar o 19.º aniversário do núcleo do Sporting de Carregal do Sal, Frederico Varandas fez duras críticas a quem elogiou o presidente do FC Porto, caso do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que classificou Pinto da Costa de “referência do desporto nacional”.

“Senhor secretário de Estado, não é preciso a justiça portuguesa dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas”, atirou o dirigente máximo dos ’leões’.

Sustentando essa acusação com os processos 'Apito Dourado' e 'Cartão Azul', Frederico Varandas estimou que “difícil é explicar a qualquer cidadão como é que uma pessoa apanhada a dizer isto [alegando escutas ilegais do ‘Apito Dourado’] não é condenada”.