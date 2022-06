Morreu Cláudia Calçada, antiga jogadora de futebol do Boavista e Felgueiras. Tinha 29 anos.

"Claudia Calçada, ex atleta do nosso Felgueiras, faleceu, hoje, aos 29 anos. É com profunda tristeza que o FC Felgueiras vem expressar os mais sentidos pêsames à sua família e amigos", anunciou o clube.

Calçada começou a carreira no Felgueiras, em 2008. Passou pelo Gondomar, Salgueiros, Pasteleira, Boavista e Vilaverdense, onde terminou a carreira, em 2018.