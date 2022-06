Pedro Moreira renova com o Arouca por duas épocas

O Arouca anunciou a renovação de contrato com o médio Pedro Moreira por mais duas temporadas, até 2024.

O médio de 33 anos estava em final de contrato e vai para a sua quarta época no clube de Arouca.

"Estou muito feliz pela renovação pois foi o clube que me fez voltar a sentir apaixonado pelo futebol. Só tenho a agradecer à direção e à equipa técnica por confiarem e acreditarem em mim e aos arouquenses por me fazerem sentir em casa. Quero continuar a retribuir todo este carinho que o FC Arouca e Arouca me deram desde o primeiro dia", disse, citado pelo clube.

Pedro Moreira chegou ao Arouca no mercado de janeiro da época 2019/20, tendo feito apenas um jogo antes da interrupção das competições.

Esta época, o médio disputou 24 jogos no campeonato e o Arouca conseguiu a manutenção na I Liga.

Ao longo da carreira, Pedro Moreira passou pelo Boavista, Gil Vicente, Portimonense, Porto B, Rio Ave e Hermannstadt.