Jota Silva foi anunciado no Vitória, Casa Pia diz que jogador tem contrato por mais um ano

O Casa Pia alega ter contrato com Jota Silva, jogador que foi anunciado como reforço no Vitória de Guimarães, livre de custos.

Em comunicado, o clube recém-promovido à I Liga, "rejeita terminantemente a interpretação" de que "o atleta se encontraria livre para celebrar o aludido contrato".

O Casa Pia acredita que se trata "apenas duma versão, fomentada pela representação do jogador, numa notável mescla de contorcionismo e amnésia selectiva", e mantém-se "absolutamente convicto que acordou com o jogador e seus representantes, de forma absolutamente legal, a prorrogação do vínculo laboral até 30 de junho de 2023".

O emblema diz estar a "ponderar a melhor forma de defesa dos seus direitos, considerando todas as vias disponíveis, incluindo a judicial. O Casa Pia reserva todos os seus direitos em relação a esta matéria, comprometendo-se a tornar pública a sua decisão muito em breve", pode ler-se.

O extremo de 22 anos foi anunciado como reforço do Vitória, com um contrato válido por três épocas,até 2025. Jota vem de uma época de destaque no Casa Pia, com 14 golos e quatro assistências em 39 jogos disputados.