André Simões é reforço do Famalicão

André Simões é o primeiro reforço do Famalicão para a próxima temporada. O médio, de 32 anos, assina a custo zero, depois de terminar contrato com o AEK, clube que representou nas últimas sete épocas e pelo clube foi campeão grego em 2013/14.

Em declarações recentes à RenascençaRenascença, André Simões revelou ter propostas da I Liga e manifestou o desejo de voltar a Portugal, o que acaba por suceder.

André Simões assina por três épocas pelo Famalicão e chega ao Minho com "o objetivo de ajudar o clube a alcançar as metas que se propõe atingir". "[O Famalicão] Tem um projeto com uma grande ambição e com o qual me identifico, pois sou um jogador que gosta de dar tudo e que pretende acrescentar sempre algo à equipa”, diz o jogador, citado pelo clube, numa nota publicada no site.

Com formação dividida entre o FC Porto e o Leixões, André Simões estreou-se como sénior no Padroense. Jogou por Santa Clara e Moreirense, antes de se transferir para a Grécia. O médio é o primeiro reforço de Rui Pedro Silva para a próxima época. O anúncio da sua contratação surge um dia depois de o clube ter confirmado a renovação com o treinador.

Ao que a Renascença apurou, André Simões poderá ter a companhia de Hélder Lopes, seu antigo companheiro no AEK, em Famalicão. O lateral esquerdo está a ser disputados está na lista dos famalicenses e do Gil Vicente.