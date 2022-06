Famalicão renova com Rui Pedro Silva

Rui Pedro Silva renovou contrato com o Famalicão. O clube informa sobre a continuidade do treinador, numa nota publicada no site, esta quarta-feira, sem detalhar a duração do novo acordo.

Rui Pedro Silva chegou a Famalicão esta temporada, para substituir Ivo Vieira, naquela que foi a sua primeira experiência como treinador principal. Pegou na equipa quando ela estava em risco de descida e conseguiu alcançar o objetivo da permanência na I Liga, com um 8.º lugar final.

“Estou muito feliz por continuar envolvido neste projeto. Esta renovação é um reconhecimento por aquilo que foi feito ao longo da última temporada”, diz Rui Pedro Silva, citado pelo clube, num reforço da ideia que já tinha transmitido de vonta de continuar em Famalicão.

Rui Pedro Silva, de 45 anos, vai arrancar para a sua segunda temporada como treinador principal, depois de vários anos integrado na equipa técnica de Nuno Espírito Santo.