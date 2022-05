Hélder Lopes disputado por Gil Vicente e Famalicão

Gil Vicente e Famalicão estão interessados na contratação de Hélder Lopes. Ao que a Renascença apurou, os dois clubes da I Liga estão na corrida para tentar convencer o lateral esquerdo, de 33 anos, a regressar a Portugal, após seis épocas no estrangeiro.

Hélder Lopes está em fim de contrato com os israelitas do Hapoel Beer Sheva, clube pelo qual venceu a Taça de Israel e para onde se transferiu esta época, depois de quatro temporadas no AEK. Campeão grego em 2017/18, o defesa deu nas vistas em Paços de Ferreira, de onde saiu em 2016 para jogar na liga espanhola, pelo Las Palmas.

Gil Vicente e Famalicão oferecem um horizonte de estabilidade ao jogador, sendo que o clube de Barcelos também lhe apresenta a possibilidade de disputar uma competição europeia. O Gil foi 5.º classificado da I Liga e vai jogar pelo apuramento para a fase de grupos da Conference League.

Aos 33 anos, Hélder Lopes tem a possibilidade de voltar à I Liga, onde jogou por Paços de Ferreira e Beira-Mar. O lateral passou, ainda, por Tondela, Sporting de Espinho, Oliveira do Douro e Mirandela.