Santa Clara e João Afonso negoceiam continuidade

O Santa Clara está a negociar a renovação de contrato com o experiente defesa-central João Afonso.

O central de 32 anos termina contrato no final do mês, mas o interesse da continuidade é de ambas as partes. João Afonso pertence ao lote de capitães de equipa e é um dos jogadores mais experientes do plantel.

João Afonso perdeu espaço na segunda metade da temporada para Kennedy Boateng e até Cristian Tassano, mas continua a ser um elemento valioso para o clube açoriano.

O central, formado no Benfica e Castelo Branco, conta com passagens pelo Vitória de Guimarães, Estoril Praia e Córdoba. Soma mais de 150 jogos na I Liga.