Marcos Paulo troca Vizela pelo Farense

O Farense, da II Liga, anunciou a contratação do médio Marcos Paulo, que deixou o Vizela.

O experiente médio brasileiro de 33 anos regressa à II Liga, depois de ter subido de divisão com o Vizela e ter participado em 29 jogos na temporada passada.

Ao longo a carreira, Marcos Paulo passou pelo Le Mans, União de Leiria, Académica, Panetolikos e Vizela, tendo disputado quase 200 jogos nos campeonatos profissionais portugueses.

"Encaro este novo desafio no SC Farense com uma vontade enorme de triunfar. Um clube com excelentes referências, onde procurarei dar o meu melhor sempre em prol do grupo com ambição, compromisso entrega e muito trabalho", disse, aos meios do clube.

Marcos Paulo é o segundo reforço do Farense para a próxima época, depois de Marco Matias.