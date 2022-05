André Geraldes sem acordo para voltar ao ativo

O dirigente André Geraldes ainda não tem acordo com qualquer clube e continua a estudar propostar para o regresso ao ativo.

Questionado pela Renascença sobre um eventual acordo com o Varzim, o antigo presidente da SAD do Estrela da Amadora garante que "é falso que exista acordo com o Varzim" e garante que "tem algumas propostas, mas ainda não tem acordo com nenhum dos projetos".

A prioridade de André Geraldes é um projeto que dê autonomia geral e que permita ambicionar, a curto ou médio-prazo chegar à I Liga.

O Varzim desceu à Liga 3 esta temporada, depois de ter terminado a época no antepenúltimo posto da classificação da segunda divisão.

André Geraldes passou pelo Sporting entre 2013 e 2018. Seguiu-se o cargo como administrador da SAD do Farense e desde 2020 que era o presidente da SAD do Estrela da Amadora.