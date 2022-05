Ainda em festa, Chaves quer evitar o sobe e desce na próxima temporada

O Desportivo de Chaves quer evitar o sobe e desce na próxima divisão, no regresso do clube transmontano à I Liga de futebol.

Em entrevista à Renascença, o presidente do clube, Bruno Carvalho, olha já para 2022/2023 com o objetivo de estabilizar o clube no partamar mais alto do futebol nacional.

"Estamos a preparar-nos da melhor maneira possível e a contratar quem nos dá garantias para o futuro. A manutenção é o primeiro objetivo numa época que desejamos tranquila. Merecemos estar no principal escalão porque somos um dos poucos representantes do interior do país. Hoje é um dia de celebrações mas a SAD irá anunciar, em breve, as linhas orientadores e com quem conta para o próximo ano", disse.

Vitória do interior e da região

Com a subida do Desportivo de Chaves, fica completo o quadro de equipas participantes na próxima edição da I Liga de futebol.

O Tondela desceu de divisão, mas o Chaves é o novo representante do clube no interior do país, marcando o regresso de Trás-os-Montes à I Liga.