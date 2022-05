Covilhã mantém-se na II Liga

O Sp. Covilhã venceu o Alverca, por 2-0, na segunda mão do “play-off” da II Liga e vai, assim, manter-se no segundo escalão do futebol luso.

Depois de um empate 0-0, na primeira mão, os comandados de Leonel Pontes ganharam vantagem na segunda partida, com tentos de Felipe Dini e Rui Gomes, ambos na primeira parte.

A equipa ribatejana ainda tentou reagir, mas não foi eficaz.

O Sp. Covilhã tinha ficado em 16.º da II Liga e o Alverca tinha derrotado a U. Leiria no “play-off” da Liga 3.