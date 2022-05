Vítor Campelos. “Encaramos o jogo como uma final que está 0-0”

O treinador do D. Chaves garante que a sua equipa não vai jogar em Moreira de Cónegos a pensar na vantagem de 2-0 da primeira mão do “play-off”.

“Encaramos o jogo como uma final que está 0-0, só estamos focados no jogo de amanhã. O que está para trás já passou. O Moreirense é uma equipa valorosa, com jogadores que conhecemos, alguns escolhidos por nós [equipa técnica] quando estávamos no Moreirense e sabemos do seu valor”, disse Vítor Campelos.

O técnico dos flavienses, da II Liga, não tem dúvidas: “Terá de ser um Chaves de superação. Todos sabem o que têm de fazer no jogo, mas também que só com carácter, personalidade e sendo competitivos conseguirão fazer um bom jogo. O jogo anterior foi fantástico, mas já foi ultrapassado”.

Campelos acrescenta: “Sabemos que se jogarmos bem estamos mais perto de ganhar”.

O treinador refere que este “não é um jogo da vida, mas é um jogo que fica para a vida. É uma autêntica final e os jogadores sabem a repercussão que tem nas suas vidas e nas famílias deles, mas também na cidade e na região de Trás-os-Montes”.

“Os jogadores têm de deixar tudo dentro de campo, terá de ser um dia de superação, de ser transcendentes. Dependemos só de nós e é isso que vamos fazer. Vamos respeitar o Moreirense, mas sabemos que fizemos 19 vitórias até ao play-off e temos de estar confiantes”, referiu.