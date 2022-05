Laureta: "Vitória terá mais obrigações que o Gil"

Laureta vestiu a camisola de Vitória de Guimarães e de Gil Vicente, duas equipas que irão marcar presença na Liga Conferência. Os vimaranenses conseguem-no através do triunfo do FC Porto, na Taça de Portugal, e os dois emblemas minhotos estarão na terceira competição de clubes da UEFA.

Segundo o ex-jogador os conquistadores "terão mais obrigações" que os gilistas na prova, tendo em conta o historial de cada um dos emblemas minhotos. No entanto, recorda que quando começou a temporada "o grande objetivo do Vitória era a Liga Europa".

Porém, ultrapassada "uma época bastante atribulada", Laureta projeta o futuro, sem esquecer o "momento difícil em termos de contas", desejando que em Guimarães se prepare um plantel capaz de "conseguir um bom campeonato e de chegar longe na Europa".

Registada fica ainda a excelente época do Gil Vicente, com Laureta, em Bola Branca, dando "os parabéns a Ricardo Soares" pelo que fez num clube que "paulatinamente criou condições para conseguir uma coisa que não era fácil". Levando em linha de conta que "ainda há uns anos estava na 2.ª divisão" e que passou por uma fase complicada, com o famoso "caso Mateus".

O Gil Vicente começará pela 3.ª pré-eliminatória e o Vitória terá de fazer duas rondas para chegar à fase de grupos.