Carvalhal com abordagens em Inglaterra, mas sem futuro definido

Carlos Carvalhal, que deixou o Sporting de Braga, assume que tem possibilidade de voltar a Inglaterra, mas garante que ainda não tem o futuro definido.

"Vamos ver, há uma ou duas possibilidades em Inglaterra, entre outras que felizmente temos em carteira. Alguns rumores lá surgem das casas de apostas, não sei de nada do Burnley, mas sei que eles têm tradição de treinadores britânicos. Já fui o favorito ao Blackburn Rovers, mas não sei. Vamos ver o que acontece, não estou assim tão convicto [em relação ao regresso a Inglaterra]", disse, à Sport TV.

No entanto, Carvalhal assume o encanto com o segundo escalão inglês: "Adorei o Championship, que é para homens. Joga-se à terça e ao sábado, num nível de intensidade muito alto".

Carvalhal esteve três épocas em Inglaterra: duas épocas e meia no Sheffield Wednesday, na segunda divisão, e no Swansea City, na Premier League, durante meia época.

Com uma carreira com mais de 20 anos, Carlos Carvalhal conta com passagens pelo Espinho, Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, Vitória de Setúbal, Leixões, Belenenses, Braga, Beira-Mar, Marítimo, Sporting e Rio Ave.

No estrangeiro, treinou o Asteras Tripolis, da Grécia, o Besiktas e o Basaksehir, na Turquia, e foi coordenador técnico do Ah-Ahli, nos Emirados Árabes Unidos.