Artur Jorge reclama mérito pela cadeira de sonho no Braga

Como adepto do Sporting de Braga é com emoção que Artur Jorge assume o comando da equipa, mas "não é por emoção" que obtém esta oportunidade.

O novo treinador dos minhotos reclama mérito e competência pela escolha de António Salvador e compromete-se a provar que é a escolha certa para suceder a Carlos Carvalhal.

"Estou contente e grato pelo desafio que me é proposto. Chego aqui por convicação, não por emoção, por mérito. Tenho a certeza de que estou cá pela competência demonstrada e pelo meu mérito. Sinto que esta cadeira de sonho hoje que é minha. Sinto que sou dono dela", diz o treinador, promovido da equipa B à principal, esta segunda-feira, na conferência de imprensa da sua apresenção à imprensa.

Dois anos depois de ter estado cinco jogos à frente da equipa, Artur Jorge recorda que teve "a paciência para voltar atrás".

"O meu percurso de carreira tem sido feito, por opção, por lealdade ao Sporting de Braga. E é com muita paciência chego hoje ao topo. Queremos continuar a ganhar e teremos a mentalidade ganhadora e implacável para termos sucesso", declara.



Com uma forte marca na formação do clube, depois de ter orientado vários escalões, Artur Jorge espera "consolidar" as apostas feitas este ano por Carlos Carvalhal e elevar novos nomes à equipa principal.

"Nunca há treinadores consensuais"

António Salvador definiu Artur Jorge como um treinador de qualidade e que defender os valores do Braga. O técnico diz que não quer ser um treinador consensual, mas o treinador de todos. O presidente concorda que "nunca há treinadores consensuais", mas manifesta a convicção de que Artur Jorge "é o treinador de todos e para todos".

Sem definir objetivos concretos a nível de classificação, o dirigente sublinha que a ambição na próxima época é renovada vonta de "entrar em todos os jogos para vencer".

Artur Jorge assume o comando do Sporting de Braga, depois da saída de Carlos Carvalhal, e terá a seu lado na equipa técnica Franclim Carvalho, antigo treinador da Belenenses SAD e seu antigo colaborador nos juniores do Sporting de Braga, André Cunha, Tiago Lopes, João Carlos, Eduardo e Orlando Silva.