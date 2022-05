Nuno Campos: "Demos uma imagem positiva, tornámos o jogo difícil"

Nuno Campos, treinador do Tondela, mostra-se satisfeito pela maneira como a sua equipa conseguiu dificultar a final da Taça de Portugal ao FC Porto, que venceu por 3-1.

"Temos de estar orgulhosos desta final, os jogadores lutaram, tiveram caráter e tornaram o jogo difícil. Acreditamos com o 2-1, mas logo de seguida com o 3-1 ficou muito complicado. Vamos recordar a final por termos chegado aqui, eles devem desfrutar do momento, demos uma imagem positiva", disse, à Sport TV.

O técnico acredita que ainda "não é o momento de olhar para a frente", para o futuro do clube que desceu à II Liga.

"Acabou um jogo emblemático, num momento único para o clube, independentemente de não termos ganho. As pessoas do Tondela estão satisfeitas por ter chegado aqui", atira.

Nuno Campos lamenta que a descida de divisão tenha dificultado a tarefa de preparar a final da Taça: "Acredito que se o sentimento tivesse diferente esta semana, teria sido mais fácil preparar o jogo. O Porto é muito forte, demonstrou hoje e foi justo vencedor".