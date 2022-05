Agra. “Espero que o Tondela volte rapidamente à Liga”

O extremo Salvador Agra assume a desilusão do Tondela no final da época, com a descida de divisão e a derrota na Taça de Portugal.

“Nunca deixámos de acreditar. Sabíamos que estávamos a defrontar o campeão, que tem uma excelente qualidade a nível ofensivo e coletivo, mas fomos nós próprios. Deixo esta época com um sentimento de tristeza, mas com um orgulho enorme em todos os meus colegas, na estrutura e no Tondela”, referiu.

O experiente jogador deixa um desejo: “Espero que o Tondela volte rapidamente à Liga, que é o lugar onde merece estar”.

Agra deixou ainda uma mensagem aos adeptos tondelenses que viajaram ao Jamor: “Sabendo que tínhamos descido de divisão e olhamos para ali e vemos esta gente que nunca nos deixou de apoiar. Podem chamar-nos pequenos, mas esta gente é enorme”.

O FC Porto derrotou o Tondela por 3-1, conquistou a 18.ª Taça de Portugal e mais uma “dobradinha”.