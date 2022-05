Sá Pinto fora do banco no “play-off” contra Chaves

O treinador Ricardo Sá Pinto vai mesmo estar fora do banco do Moreirense nos jogos do “play-off” da Liga, contra o D. Chaves.

O Conselho de Disciplina, da Federação Portuguesa de Futebol, julgou como “improcedente” o recurso apresentado.

O técnico dos cónegos foi castigado por 15 dias devido a incidências no final da vitória contra o Vizela (4-1).

Moreirense e D. Chaves jogam a primeira mão este sábado, a partir das 20h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves. A segunda mão está marcada para 29 de maio, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.