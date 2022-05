Ricardo Alves. “Vamos entrar em campo para ganhar”

O defesa Ricardo Alves reconhece que a equipa falhou o principal objetivo, que era a manutenção na I Liga, mas agora quer “dar uma alegria aos nossos adeptos” na final da Taça de Portugal contra o FC Porto.

“Logicamente que os primeiros dias foram difíceis porque o nosso principal objetivo era conseguir a manutenção. Se o tivéssemos conseguido vínhamos com uma cara diferente, mas este é um jogo especial para todos nós, para a nossa região e por isso temos de ter a capacidade de nos abstrair do que se passou na Liga e aproveitar ao máximo neste dia”, referiu.

O jogador fala em motivação extra para a partida do Jamor: “Seria pior se não tivéssemos uma oportunidade destas depois do que aconteceu na Liga. É uma força extra para terminar a época com uma imagem positiva e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos”.

Ricardo Alves elogia o adversário que o Tondela vai encontrar na final.

“Vamos entrar em campo para ganhar. O FC Porto é o campeão nacional, tem uma equipa muito forte em todos os aspetos, mas nós temos as nossas armas e vamos fazer de tudo para contrariar esse favoritismo”.

A final da Taça de Portugal entre FC Porto e Tondela está marcada para este domingo, a partir das 17h15.