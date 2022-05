Nuno Campos. “Podemos fazer história”

O treinador do Tondela reconhece que foi uma semana complicada, com a descida de divisão, mas acredita que pode derrotar o FC Porto na final da Taça de Portugal.

“Preparar este jogo não foi fácil, mas penso que estávamos bem preparados. Sabemos do poderio do FC Porto, que é o campeão nacional, com recorde de pontos, Sérgio Conceição fez um excelente trabalho, que foi três vezes campeão em cinco anos. Apesar do favoritismo do FC Porto temos hipóteses para ganhar”, disse Nuno Campos.

O técnico reforça: “Vamos enfrentar uma equipa muito forte, mas temos uma vontade muito grande para vencer e temos de agarrar a oportunidade com unhas e dentes”.

Campos não tem dúvidas: “É um momento histórico para o clube e sabemos que podemos fazer história. Foi difícil chegar aqui e o treinador anterior também teve peso nisso. Os jogadores também tiveram muito mérito nisso. Este jogo também pode mudar a carreira dos jogadores e pode aparecer um clube de outra dimensão”.

O Tondela e o FC Porto defrontam-se, este domingo, no Jamor, a partir das 17h15, na final da Taça de Portugal.