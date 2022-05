Alverca e Sp. Covilhã empatam 0-0 na primeira mão do “play-off” de acesso à II Liga.

No Ribatejo, as duas equipas não conseguiram marcar e adiam as decisões para a segunda mão.

A partida decisiva está marcada para domingo, 29 de maio, na serra, a partir das 17h00.

No “play-off” estão frente a frente o terceiro classificado da Liga 3 e o 16.º classificado da II Liga.