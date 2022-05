Moreirense pondera recorrer de castigo para ter Sá Pinto no banco

O Moreirense avalia a possibilidade de avançar com uma providência cautelar que permita a Ricardo Sá Pinto orientar a equipa este sábado, frente ao Chaves, no jogo da 1.ª mão do “play-off” para decidir qual dos clubes estará na I Liga na próxima época.

Segundo apurou a Renascença, junto de fonte do Moreirense, a possibilidade de apresentação de um recurso com efeitos suspensivos está a ser analisada pelo departamento jurídico do clube.

Ricardo Sá Pinto foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 15 dias e multado em 2.805 euros, na sequência do último jogo da Liga (jornada 34) em que o Moreirense bateu o Vizela, tendo garantido a presença no “play-off” de permanência.

Em causa, o comportamento do treinador, após o final do jogo, em que se dirigiu aos adeptos com gestos e expressões impróprias.

O castigo não impede o treinador do Moreirense de estar presente, esta sexta-feira, às 12h30, na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, para a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves.

O Moreirense visita Chaves no sábado, com jogo marcado para as 20h00. O jogo da 2.ª mão realiza-se no domingo, 29 de maio, às 19h30.