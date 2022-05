O guarda-redes Ivo Gonçalves está de saída do Vizela, em final de contrato.

O guardião de 38 anos chegou a Vizela ainda no Campeonato de Portugal, em janeiro de 2020.

Em duas temporadas e meia no clube minhoto, somou 29 partidas. Esta época, na I Liga, foi usado apenas três vezes. Fez a estreia no campeonato na última jornada, com o Moreirense.

Ao longo da carreira, o guarda-redes passou pelo Silves, Portimonense, Farense, Académico de Viseu, Penafiel e Leixões.