Final da Taça é oportunidade de uma vida para os jogadores do Tondela

O treinador do Tondela agarra-se a tudo para convencer os seus jogadores de que é possível vencer a Taça de Portugal no domingo, frente ao FC Porto, e "fazer história".

Convidado das 3 da Manhã da Renascença, Nuno Campos dá conta de uma equipa "motivada" e com a consciência do momento.

"Temos de olhar para esta final como um desafio histórico, porque podemos fazer história. Os jogadores têm de ver esta final como uma oportunidade da vida deles", afirma o treinador.

A primeira presença do Tondela na final da Taça de Portugal é ensombrada pela descida de divisão, consumada no fim de semana passado. Nuno Campos reconhece que os primeiros dias foram difíceis, mas a equipa está a recuperar do choque e estará pronta para discutir o título com o FC Porto.