"Eternamente agradecido". Estupiñan despede-se do Vitória

O avançado Óscar Estupiñan confirmou, esta quinta-feira, a saída do V. Guimarães.

Numa mensagem deixada no Instagram, Estupiñan garante que teve “temporadas maravilhosas” e foi “tão feliz”. “Uma parte do meu coração fará sempre parte do Vitória Sport Clube.”

“Dei o melhor de mim, entregando-me em cada treino e tentando devolver em cada jogo, todo o carinho que me deram desde que eu cheguei”, refere o atleta colombiano.

Estupiñan, de 25 anos, confirma que “chegou o momento em que os nossos caminhos se separarão. Sou o jogador que sou graças a todos vocês e vou-vos estar sempre eternamente agradecido. Por isso e por muito mais, quero agradecer a TODOS, por todos estes anos tão bonitos que passei”.

“Aos meus companheiros, ao pessoal do clube e sobretudo aos adeptos do Vitória. Sempre me fizeram sentir especial, e por isso quis escrever estas palavras. Obrigado de coração”, escreveu.